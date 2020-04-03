«К середине апреля — 4 млн масок в сутки»: как Россия наращивает производство средств индивидуальной защиты

Для борьбы с распространением коронавируса Минпромторг РФ увеличивает объёмы производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). По словам главы ведомства Дениса Мантурова, к середине апреля Россия должна изготавливать около 4 млн масок в сутки. Вместе с закупаемыми в Китае изделиями эти объёмы должны покрыть потребности медицинских учреждений и ведомств, чьи сотрудники нуждаются в СИЗ. Кроме того, к концу месяца российские предприятия должны выпускать в сутки 150 тыс. защитных костюмов, а также нарастить количество производимых антисептиков.

Россия наращивает объём производства средств защиты в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ранее он провёл заседание ведомства, посвящённое этому вопросу.

В первую очередь речь шла о медицинских масках и защитных костюмах. Во многих регионах России за последние три недели маски практически исчезли из свободной продажи.

По словам Мантурова, к середине апреля общий объём производства этих средств индивидуальной защиты в стране достигнет 4 млн штук в сутки.

«Сейчас уже вышли на объём почти полмиллиона масок в сутки. Это марлевые, сертифицированные как медицинские изделия. И в середине апреля (максимум 20-е) у нас вместе с лёгкой промышленностью и организациями ФСИН будет производиться почти 2 млн масок. Считаем: 1,6 млн (изделия из нетканых материалов серийных производств. — RT), 400 тыс. (изделия из нетканых материалов, производимые предприятиями лёгкой промышленности и ФСИН. — RT) и 2 млн (марлевые повязки). Итого мы выходим на 4 млн масок в день», — заявил Мантуров.

При этом он подчеркнул, что предприятия серийного производства в короткие сроки нарастили объёмы выпускаемой продукции более чем в 2,5 раза — с 600 тыс. до 1,6 млн.

Впрочем, как отметил министр, даже этих объёмов недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Однако за последнюю неделю в Россию были поставлены 37 млн масок из Китая, на следующей неделе должна быть ещё одна поставка в 55 млн. Это позволит покрыть нужды всех медицинских учреждений и ведомств, сотрудники которых нуждаются в средствах индивидуальной защиты, заявил глава Минпромторга.

Алексей Груздев рассказал об объёмах поставок масок и защитных костюмов

Он также добавил, что КНР отправляет в Россию маски в приоритетном порядке с учётом помощи, которую оказала Москва Пекину в самом начале эпидемии.

Статс-секретарь, замминистра Виктор Евтухов также рассказал, что в связи с острым дефицитом масок в первые дни было принято решение о производстве марлевых одноразовых масок на предприятиях легпрома и предприятиях ФСИН.

«Начав с 20 тыс. марлевых масок на предприятиях легпрома, мы выросли до объёма 125 тыс. масок в сутки, а предприятия ФСИН только за последние сутки произвели 144 тыс. марлевых масок. Начали производить маски из материала СМС. Включаются в работу малые и микропредприятия: за эти сутки 56 регионов помимо серийного производства на крупных предприятиях произвели 2,5 млн масок из разных материалов: марли, СМС и других», — рассказал он.

Виктор Евтухов рассказал об объёмах производства масок из различных материалов

Евтухов добавил, что в ближайшее время на производство необходимых комплектов врача-инфекциониста будут переориентированы крупные производители средств индивидуальной защиты и спецодежды.

«Уже сейчас отшиваются образцы, предприятия меняют производство. Уже одобрены 50 предприятий легпрома, которые выйдут на промышленные масштабы и будут отшивать 25 тыс. костюмов в сутки. Через два-три дня работы, когда предприятия определят нужную скорость, выйдем и на большие объёмы», — добавил замминистра.

Стратегическая продукция

Помимо масок, медицинские учреждения нуждаются и в защитных костюмах. По словам Мантурова, в РФ должен быть «двухнедельный запас» таких изделий.

Этот вопрос подробно обсуждался на заседании внутреннего штаба министерства — он в ежедневном режиме координирует работу по производству всей необходимой для противостояния коронавирусу продукции, а также по обеспечению стабильной ситуации на рынке потребительских товаров.

Сейчас потребность России в медицинских комбинезонах наряду с развитием внутреннего производства удовлетворяется за счёт зарубежных поставок. На 1 апреля Россия импортировала из Китая 500 тыс. пар перчаток ПВХ нестерильных и 240 тыс. защитных костюмов Tyvek. Как сообщил замглавы Минпромторга Алексей Груздев, на днях Россия заключила два новых контракта на поставку защитных костюмов Tyvek в объёме 1,05 млн единиц и на поставку 80 млн медицинских масок.

Как заявил министр, до конца апреля отечественные предприятия должны выйти на ежесуточный объём производства в 150 тыс. комбинезонов в сутки. Пока что речь идёт о 25 тыс. В ближайшее время на выпуск медицинских защитных костюмов будут переориентированы крупные производители средств индивидуальной защиты и спецодежды.

«Давайте сейчас основной упор сделаем на Tyvek, потому что у нас постепенно раскручивается внутреннее производство, а что касается костюмов, нам ещё требуется определённое время (чтобы наладить производство. — RT)...» — сказал Мантуров.

Производство масок

РИА Новости

© Георгий Зимарев

Драйверы производства антисептиков

По данным Минпромторга, постепенно выправляется ситуация и с производством респираторов. Замминистра ведомства Михаил Иванов сообщил, что ежесуточный объём их выпуска увеличился с 190 тыс. в сутки до 260 тыс. штук (только за 1 апреля прирост составил 5 тыс. штук). Ведомство ожидает дальнейшего роста, в том числе за счёт появления новых моделей. Регистрацию в качестве медицинских изделий проходят ещё семь новых образцов.

За последние сутки респираторы были поставлены в региональные подразделения МВД, Федеральной налоговой службы, ФСИН, а также в органы местной власти, организации и розничные сети порядка 15 субъектов РФ.

Также на совещании у Мантурова поднимался вопрос обеспечения антисептиками. Михаил Иванов заявил, что ежедневный объём производства в РФ обеззараживающих средств только за последние сутки вырос на 30 тыс. литров, до 220 тыс. литров. Такого результата удалось достичь благодаря запуску двух новых площадок в Алексине (Тульская область) и Нижнем Новгороде.

В Москве

Reuters

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«Это разные форматы: и флакончики, и жидкие, и гелеобразные, спреи, разная номенклатура, которая сегодня потребляется. При этом порядка 50% отгрузок у нас осуществляются медицинским организациям и порядка 50% уходят в розницу, в торговлю и аптечные сети», — пояснил Иванов.

По словам чиновника, за последние сутки дополнительные объёмы антисептиков были направлены в Тулу, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Иванов отметил, что темпы выпуска антисептиков в России будут увеличиваться: в настоящее время лаборатории Роспотребнадзора проверяют продукцию ещё двух потенциальных отечественных производителей.

Михаил Иванов рассказал об объёмах производства антисептиков

В частности, сотрудники надзорного ведомства проводят тщательное микробиологическое исследование жидкостей. Мантуров подчеркнул, что в российские медучреждения и на прилавки должны поставляться только прошедшие соответствующую регистрацию в Роспотребнадзоре продукты.

Как рассказал Иванов, ещё одним драйвером увеличения производства антисептиков в России стали компании парфюмерно-косметической отрасли. Сегодня доля их продукции составляет около 12% от общего объёма изготавливаемых средств антисептического действия. На следующей неделе «парфюмеры» должны дать прирост суточного производства антисептиков в 22 тыс. литров.