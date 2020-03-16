«Сети заранее начали создавать запас»: в Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса

Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве заверили, что продовольственные магазины не будут закрыты. Ранее в США и странах Европы покупатели столкнулись с отсутствием в наличии средств дезинфекции, круп, макарон и туалетной бумаги.

Российские магазины заранее создали запас товаров и потому не закроются на фоне распространения коронавирусной инфекции CODIV-19. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», — приводит текст сообщения ТАСС.

В министерстве также пояснили, что, если в магазине есть пустая полка, это объясняется не отсутствием товара, а тем, что на неё ещё не успели выложить продукцию.

«Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определённым циклом: товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», — подчеркнули в Минпромторге.

Ведомством учитывается ситуация в иностранных государствах, в свете чего и анализируется обстановка на потребительском рынке как с местными властями, так и с самими торговыми сетями. При этом важно понимать, что у закупаемых впрок товаров есть срок годности, а потому следует обдуманно подходить к процессу покупок, подчеркнули в министерстве.

О росте спроса на товары сообщили и власти Московской области. Вместе с тем в Минсельхозе региона заверили, что дефицита нет и не будет.

«Жители Московской области озабочены информацией об ажиотажном спросе в последние дни. Действительно, спрос есть, но дефицита нет. И не будет. Торговые точки можно посещать спокойно и планово», — приводит агентство «Москва» текст сообщения.

Также стало известно, что Минпромторг обратился к торговым сетям с просьбой предоставить информацию о запасах социально значимых товаров. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Действительно, Минпромторг попросил собрать и представить к 16 марта данные о товарных запасах по социально значимым товарам», — цитирует ТАСС представителя ассоциации Илью Власенко.

В некоторых сетях агентству подтвердили наличие повышенного спроса на отдельные товары, в том числе макароны, крупы, бакалею, средства гигиены и моющие средства.

В число социально значимых товаров входят говядина, свинина, баранина (всё за исключением бескостного мяса), курица (кроме окороков), мороженая неразделанная рыба, подсолнечное и сливочное масло, молоко, куриные яйца, сахар, соль, чёрный чай, мука, хлеб, вермишель, рис, пшено, гречка, картошка, капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.

Ситуация в мире

Ранее в Европе и США, где быстро растёт число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, покупатели стали чаще сталкиваться с отсутствием некоторых товаров. В частности, речь идёт о средствах дезинфекции, крупах, макаронах и туалетной бумаге.

Как сообщает американский портал Supermarket News, люди стремятся создать «пандемические кладовые» из продуктов питания, медицинских принадлежностей и других товаров, которые могут пригодиться на случай перебоев в поставках или необходимости надолго остаться дома.

При этом, согласно исследованию Digital Commerce, большинство проблем ретейлеров из-за COVID-19 связано с цепочками поставок товаров — около 48% из них работают именно на этом направлении. 44% ожидают задержек, а 40% опасаются нехватки запасов.

Всего в США зафиксировали около 3 тыс. случаев заражения COVID-19, из которых свыше 770 только за последние сутки. Самое большое количество заболевших за пределами Китая — в Италии, там за сутки их число увеличилось на 2,8 тыс. и составило 24,7 тыс.

В рамках борьбы с распространением вируса в стране ранее были закрыты все бары, рестораны, кафе и магазины, исключая продуктовые и аптеки. При этом премьер-министр страны Джузеппе Конте заверил, что дефицита продуктов питания в стране не будет.

Тем временем в Австралии, где случаев заражения около 250, в магазинах фиксируется ажиотажный спрос на товары. В связи с этим один из крупнейших ретейлеров страны Coles ввёл ограничение на продажу некоторых позиций.

«С субботы, 14 марта 2020 года, мы будем ограничивать покупку некоторых товаров двумя единицами (упаковками) на человека… Также мы временно сократим возможности возврата купленных ранее товаров и продуктов», — говорится в заявлении Coles.

Среди вошедших в этот перечень товаров — дезинфицирующие средства для рук, полотенца и салфетки, макароны, мука и рис.