В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в республике.

Об этом во время пресс-конференции рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает ТАСС. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии за сутки выросло на 2 тыс., превысив 12 тыс., число жертв превысило 800. Ранее Конте заявил, что правительство Италии выделит €25 млрд на ликвидацию негативных экономических последствий в связи со вспышкой в стране коронавирусной инфекции COVID-19.