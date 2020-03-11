В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

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Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в республике.

Об этом во время пресс-конференции рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии за сутки выросло на 2 тыс., превысив 12 тыс., число жертв превысило 800.

Ранее Конте заявил, что правительство Италии выделит €25 млрд на ликвидацию негативных экономических последствий в связи со вспышкой в стране коронавирусной инфекции COVID-19. 

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