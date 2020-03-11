В Италии более 800 человек скончались из-за коронавируса

Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло на 2 тысячи, превысив 12 тысяч, число жертв превысило 800.

«Мы зарегистрировали 196 летальных исходов», — приводит РИА Новости слова главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общее число жертв в Италии достигло 827. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 12 462. Выздоровело 1045 человек.

Ранее стало известно, что Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных с 13 марта, а также ограничивает авиасообщение с этой страной.