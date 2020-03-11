Россия запрещает выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса

Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных, с 13 марта.

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Рим и обратно.