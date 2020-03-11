Россия запрещает выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса

Короткая ссылка
Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных, с 13 марта.
Россия запрещает выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз, за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Рим и обратно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить