Италия выделит €25 млрд на поддержку экономики из-за вспышки COVID-19

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Правительство Италии выделит €25 млрд на ликвидацию негативных экономических последствий в связи со вспышкой в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.
Италия выделит €25 млрд на поддержку экономики из-за вспышки COVID-19
  • © Cecilia Fabiano/ La Presse
  • globallookpress.com

«Мы выделили невероятную сумму — €25 млрд, которая не будет использована сразу, но понадобится для преодоления всех трудностей в этой чрезвычайной ситуации», — цитирует Конте Il Messaggero.

Ранее посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения по территории страны в связи с введённым в республике карантином.

10 марта во всей Италии ввели карантинные меры из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, от последствий которой скончались 463 человека.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала беспрецедентной ситуацию на мировом туристическом рынке из-за коронавируса.

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