Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином

Короткая ссылка
Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения по территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином
  • Reuters

«Основаниями для поездки либо перелёта могут быть подтверждённая служебная необходимость, особая необходимость (в том числе поездка за продуктами), состояние здоровья, возвращение к месту проживания (в том числе в Россию)», — говорится в комментарии дипмиссии в Facebook.

Уточняется, что для передвижения в пределах Италии, а также для вылета из страны необходимо заполнить специальную форму, в которой указывается причина передвижения.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю территорию страны из вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, от последствий которой скончались 463 человека.

Проживающая в Риме россиянка в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала об обстановке в городе после введения карантина на всей территории Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить