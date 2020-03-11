Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином

Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения по территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.

«Основаниями для поездки либо перелёта могут быть подтверждённая служебная необходимость, особая необходимость (в том числе поездка за продуктами), состояние здоровья, возвращение к месту проживания (в том числе в Россию)», — говорится в комментарии дипмиссии в Facebook.

Уточняется, что для передвижения в пределах Италии, а также для вылета из страны необходимо заполнить специальную форму, в которой указывается причина передвижения.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю территорию страны из вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, от последствий которой скончались 463 человека.

Проживающая в Риме россиянка в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала об обстановке в городе после введения карантина на всей территории Италии.