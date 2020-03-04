«Одна из самых ключевых социальных проблем»: Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян прекратили рост из-за почти двукратного падения цен на энергоносители. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, это одна из ключевых социальных проблем, разрешения которой граждане страны «не могут ждать годами». При этом глава государства подчеркнул, что нефтезависимость национальной экономики снижается постепенно, её нельзя преодолеть «одним щелчком пальцев».

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители». Такое заявление глава государства сделал в интервью ТАСС.

«Пока всё у нас росло, нефть-то была $100 и больше за баррель. А сейчас $60. Разница есть? В два раза почти. Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты, с тем чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе. Но ждать годами люди тоже не могут, я это прекрасно понимаю. Я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых социальных проблем. Обязательно мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать для того, чтобы это подтолкнуть. Способов много», — сказал Путин.

Он добавил, что говорить о персональной ответственности за снижение доходов населения и рост бедности трудно из-за «объективных обстоятельств» — «снизились цены на нефть на мировом рынке». Вместе с тем, по словам президента, Россия постепенно уходит от нефтегазовой зависимости.

«Доля ненефтегазовых доходов растёт. Но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальцев», — добавил российский лидер.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, обратив особое внимание на вопросы социального характера. Глава государства, в частности, отметил, что низкие доходы значительной части наших граждан являются прямой угрозой демографическому будущему России. В связи с этим был сделан ряд предложений для изменения существующей ситуации.

Михаил Мишустин, утверждённый на посту премьер-министра 16 января, подчеркнул, что главным направлением работы нового правительства станет «забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни». По его словам, реализовать поставленные президентом задачи позволит «макроэкономическая стабильность и профицитный бюджет».

«Хорошо понимаю, что прозвучавшее послание нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращённую к людям, к их самым насущным проблемам», — заявил Мишустин, зачитывая свой доклад «О программе основных направлений деятельности будущего правительства».

«Не видно было конца и края»

Российский лидер также объяснил, почему не удалось достичь целей, поставленных в 2008 году в документе «Стратегия-2020». Глава государства заметил, что это были «предварительные планы», на которые негативное влияние оказал пришедший извне мировой финансовый, а затем и экономический кризис, в результате чего перед властями встала «более примитивная» задача — «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан». Владимир Путин также отметил, что тогда «пошёл на большой риск».

«Я сказал: чего я не допущу — это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии. Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты», — констатировал президент.

Вместе с тем Владимир Путин обратил внимание на разительное снижение уровня инфляции в России по сравнению с 1990-ми годами. По его словам, в 1992 году показатель инфляции был 2 600 пунктов, в 1999 году она находилась на уровне 35—36, а сейчас этот показатель «в районе трёх крутится».

«Это имеет значение. И больше того, люди очень чувствуют, когда инфляция растёт и цены поднимаются, — реально люди чувствуют на своём кошельке», — заметил президент.

Он также назвал совершенно очевидным, что вместе «с таргетированием инфляции нужно поднимать реальные доходы граждан».

«В условиях нашей структуры экономики это не так просто, но дополнительные усилия правительство точно обязано предпринять. Вот сейчас мы это и обсуждаем», — добавил Путин.

Глава государства также напомнил, что в 2000 году в России за чертой бедности находились 42 млн человек, а долги государства достигали $145 млрд при золотовалютных резервах $12,5 млрд.

«Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберёмся», — заметил он, добавив, что в настоящее время выросли реальная заработная плата, пенсии и доходы россиян, а за чертой бедности находится в три раза меньше — 13,5 млн граждан страны.

В то же время Путин не считает, что в России «сегодня всё хорошо» — скорее, наоборот. По его словам, он, как и все, сравнивает ситуацию не «с тем, как плохо было вчера, а с тем, как должно быть хорошо завтра». Когда люди не видят желаемого, это вызывает разочарование, добавил президент.