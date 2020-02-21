«Простым автомобилистам беспокоиться не о чем»: в Минпромторге пояснили, на какие машины предлагается поднять налог

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предложение повысить транспортный налог для старых машин не коснётся личных автомобилей россиян. Ранее в ведомстве выступили с идеей «кардинальным образом» повысить ставку транспортного налога на те машины, которые относятся к экологическому классу «Евро-3» и ниже. По мнению экспертов, эти меры будут способствовать росту продаж новых, более экологичных машин.

Повышение транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет личные машины россиян. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — сказал он.

Ранее об этой инициативе рассказал замглавы ведомства Александр Морозов. По его словам, соответствующее предложение было направлено в Минтранс.

«Мы в ближайшее время (представим. — RT) в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на автомобили «Евро-3» и ниже», — сказал он.

Как позже пояснили в пресс-службе министерства, речь идёт только о коммерческих автомобилях. По данным ведомства, таких в России зарегистрировано более трёх миллионов. Решение поднять на них налог объясняется тем ущербом для экологии, который они наносят, — подняв налог на эти автомобили, Минпромторг рассчитывает стимулировать продажи новых, более экологически чистых машин.

Экологический стандарт «Евро-3» был введён в России в 2008 году. А в 2013-м он был сменён стандартом «Евро-4». Они устанавливают предельно допустимое количество вредных веществ в выхлопных газах. В связи с этим инициатива Минпромторга коснётся автомобилей старше семи лет. Сейчас же в России действует ещё более строгий класс — «Евро-5».

По данным ГИБДД, стандартам «Евро-3» и ниже суммарно соответствуют 10,1 млн легковых автомобилей, ещё у 14,3 млн класс не установлен.

На данный момент ставки транспортного налога не зависят от экологического класса автомобиля.

РИА Новости

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«Проблема действительно существует»

Повышение экологичности транспорта — действительно важный вопрос, которым необходимо заниматься, отметил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«У нас проблема действительно существует. Во многих городах выбросы автомобильного транспорта составляют значительную часть вредных выбросов в принципе в атмосферу, — сказал он RT. — Экологизация транспорта — действительно очень важный вопрос. Здесь, мне кажется, перевод, например, на газомоторное топливо общественного транспорта является для многих регионов очень серьёзным вопросом».

При этом депутат отметил, что необходимо провести более детальные расчёты того, насколько эффективным будет повышение транспортного налога и приведёт ли это к желаемому результату.

«То есть сколько новых автомобилей появится, насколько сократятся выбросы. Я считаю, что в таких чувствительных вопросах сначала должны появляться расчёты эффективности и только потом предложения по дополнительной нагрузке. Здесь надо очень бережно относиться», — отметил он.

Вместе с тем в автомобильной среде считают, что повышение транспортного налога негативно скажется на финансовом состоянии собственников таких машин. По словам председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, стоимость автомобилей и топлива уже обеспечивает высокую нагрузку на собственников.

«Я думаю, что без того нагрузка на автомобилистов и на автотранспорт очень высокая, учитывая и постоянно растущую стоимость автотранспорта, и стоимость топлива», — отметил он в беседе с RT.

Вместе с тем подобные меры станут стимулом для развития производства автомобилей и их комплектующих в России, убеждён автоэксперт Роман Гуляев.

«Я считаю предложение Минпромторга абсолютно логичным. Минпромторг как организация, развивающая промышленность в России, заинтересована в том, чтобы промышленность выпускала больше, чтобы работали сами автозаводы, все смежные заводы, то есть производители комплектующих, даже чтобы работали продающие организации, то есть автодилеры. Меры стимулирования парка успешно зарекомендовали себя во всех странах», — подчеркнул он в разговоре с RT.

«Подкрепляется международной практикой»

В России не раз обсуждались меры по сокращению числа старых автомобилей. Так, летом 2019 года Минтранс получил из Госдумы предложение запретить эксплуатацию старых машин. В ведомстве отметили, что изучают это предложение.

Минпромторг тогда сообщил, что эта инициатива поступила также и к ним. В министерстве напомнили о международной ограничительной практике, когда вывод старых автомобилей из автопарка происходит благодаря решениям в разных областях.

«Что касается ряда предложений ограничительного характера, то, по мнению Минпромторга, что подкрепляется международной практикой, вывод старой автомобильной техники из оборота должен осуществляться за счёт применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования владельцев транспортных средств, направленного на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — отметили в Минпромторге.

Вместе с тем обсуждаются меры и по стимулированию продаж электромобилей. В Москве в конце ноября был отменён транспортный налог на машины с электрической силовой установкой. В столице уже действовали и другие меры поддержки — бесплатная парковка и зарядка для владельцев таких авто.

В общей сложности с 2018 года количество зарядок для электромобилей в стране выросло почти в три раза. Однако вместе с тем в абсолютных числах показатель всё ещё невелик — в 2018 году их было 56, а стало 161.

Помимо этого, с 1 января был увеличен утилизационный сбор с новых автомобилей. В среднем повышающий коэффициент вырос на 110%, однако эта мера не коснулась электромобилей — в их отношении ставка осталась неизменной.