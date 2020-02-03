Эксперты рассказали о росте числа заправок для электромобилей в России

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Количество заправочных станций для электромобилей в России с 2018 года выросло почти в три раза.
Эксперты рассказали о росте числа заправок для электромобилей в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования 2GIS.

Всего к 1 января 2020 года в стране была открыта 161 станция питания (в 2018 году их было 56).

Абсолютное лидерство по количеству заправок удерживает Москва — около 100.

Далее следует Санкт-Петербург (28 станций) и Челябинск (10 станций).

В Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Самаре и Уфе работают по две точки.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 2019 год в России было зарегистрировано 4,6 тыс. электромобилей.

Ранее «Известия» сообщали, что в правительстве России обсудили план-график стимулирования развития электротранспорта в стране на 2020 год.

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