Эксперты рассказали о росте числа заправок для электромобилей в России
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования 2GIS.
Всего к 1 января 2020 года в стране была открыта 161 станция питания (в 2018 году их было 56).
Абсолютное лидерство по количеству заправок удерживает Москва — около 100.
Далее следует Санкт-Петербург (28 станций) и Челябинск (10 станций).
В Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Самаре и Уфе работают по две точки.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 2019 год в России было зарегистрировано 4,6 тыс. электромобилей.
Ранее «Известия» сообщали, что в правительстве России обсудили план-график стимулирования развития электротранспорта в стране на 2020 год.