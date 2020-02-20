Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины

Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

Как пишет «Коммерсантъ», в министерстве уточняют, что инициатива касается только коммерческого транспорта.

Предложение в ближайшее время будет направлено в Минтранс, сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов.

По данным ГИБДД на конец 2018 года (последние актуальные данные), в России зарегистрировано почти 60,6 млн транспортных средств.

Из них легковых автомобилей (всего 47,4 млн машин) класса «Евро-0» — 2,1 млн штук, первого — 651,5 тыс. машин, второго — 2,6 млн машин, «Евро-3» — 4,8 млн машин.

При этом экологический класс не установлен у 14,3 млн автомобилей.

Грузовиков в России зарегистрировано 6,5 млн штук.

Из них для 2,6 млн машин не установлен экологический класс. К «Евро-0» относятся 397,2 тыс. автомобилей, к «Евро-1» — почти 89 тыс. машин, к «Евро-2» — 576,8 тыс. штук, к «Евро-3» — 1 млн машин.

В сентябре сообщалось, что в Москве могут отменить транспортный налог для электромобилей. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что городские власти будут способствовать внедрению электромобилей в столичную инфраструктуру.