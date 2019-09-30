В Москве могут отменить транспортный налог для электромобилей
- РИА Новости
По словам мэра Сергея Собянина, в ближайшее время в Мосгордуму внесут соответствующий законопроект.
Он также рассказал, что городские власти будут способствовать внедрению электромобилей в столичную инфраструктуру.
По мере развития отечественного автопрома будут изучены варианты перехода служебного и коммунального транспорта на электрические двигатели, передаёт НСН.
Ранее эксперты заявили о росте продаж электромобилей с пробегом в России.