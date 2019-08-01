Эксперты заявили о росте продаж электромобилей с пробегом в России

В первые шесть месяцев 2019 года в России продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% превышает показатель за аналогичный период 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

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РИА Новости

Лидирует модель Nissan Leaf. За полгода реализовано более 1,3 тыс. таких машин. На второй позиции — Mitsubishi I-MiEV (34), на третьей — Lada Ellada (14). В первую десятку также попали BMW i3, Tesla Model S, Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Renault Twizy. Ранее портал Newinform сообщал, что объём российского рынка подержанных легковых автомобилей с дизельным двигателем составил почти 120 тыс. единиц за пять месяцев 2019 года.