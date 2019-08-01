Эксперты заявили о росте продаж электромобилей с пробегом в России
- ©Евгений Биятов
- РИА Новости
Лидирует модель Nissan Leaf. За полгода реализовано более 1,3 тыс. таких машин.
На второй позиции — Mitsubishi I-MiEV (34), на третьей — Lada Ellada (14).
В первую десятку также попали BMW i3, Tesla Model S, Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Renault Twizy.
Ранее портал Newinform сообщал, что объём российского рынка подержанных легковых автомобилей с дизельным двигателем составил почти 120 тыс. единиц за пять месяцев 2019 года.