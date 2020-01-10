В правительстве России обсудили планы по развитию электротранспорта в стране
- РИА Новости
В проекте документа предлагается разрешить собственникам электромобилей в России ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащёнными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам.
Также предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.
Кроме того, в плане указаны и мероприятия, направленные на стимулирование производства электрокаров в стране: субсидирование изготовителей и налоговые льготы.
Ранее в Минпромторге рассказали, когда начнётся серийное производство российского электрокара.
В октябре руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы перехода на электротранспорт в России.