В правительстве России обсудили планы по развитию электротранспорта в стране

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В правительстве России обсудили план-график стимулирования развития электротранспорта в стране на 2020 год, сообщают «Известия».
В правительстве России обсудили планы по развитию электротранспорта в стране
  • РИА Новости

В проекте документа предлагается разрешить собственникам электромобилей в России ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащёнными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам.

Также предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.

Кроме того, в плане указаны и мероприятия, направленные на стимулирование производства электрокаров в стране: субсидирование изготовителей и налоговые льготы.

Ранее в Минпромторге рассказали, когда начнётся серийное производство российского электрокара.

В октябре руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы перехода на электротранспорт в России.

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