Эксперт оценил перспективы перехода на электротранспорт в России

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы перехода на электротранспорт в России.

«Отказ от напряжённой работы в переполненных автомобилями и людьми городах будет оказывать давление на рынок. Я думаю, что здесь не будет такого массового замещения имеющихся автомобилей электромобилями», — заявил он.

По его мнению, замещение будет лишь частичным.

Эксперт не исключил, что это будет в какой-то форме каршеринг.

Ранее независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы использования электромобилей в России.