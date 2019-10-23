Эксперт оценил перспективы перехода на электротранспорт в России

Короткая ссылка
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы перехода на электротранспорт в России.
Эксперт оценил перспективы перехода на электротранспорт в России
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Отказ от напряжённой работы в переполненных автомобилями и людьми городах будет оказывать давление на рынок. Я думаю, что здесь не будет такого массового замещения имеющихся автомобилей электромобилями», — заявил он.

По его мнению, замещение будет лишь частичным.

Эксперт не исключил, что это будет в какой-то форме каршеринг.

Ранее независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы использования электромобилей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить