Эксперт оценил перспективы перехода на электротранспорт в России
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- РИА Новости
«Отказ от напряжённой работы в переполненных автомобилями и людьми городах будет оказывать давление на рынок. Я думаю, что здесь не будет такого массового замещения имеющихся автомобилей электромобилями», — заявил он.
По его мнению, замещение будет лишь частичным.
Эксперт не исключил, что это будет в какой-то форме каршеринг.
Ранее независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы использования электромобилей в России.