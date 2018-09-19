Эксперт оценил перспективы использования электромобилей в России

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Независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы использования электромобилей в России.
Эксперт оценил перспективы использования электромобилей в России
  • © РИА Новости

«Инфраструктуры заправки электромобилей и их обслуживания в России почти нет», — сказал он.

По его словам, это один из сдерживающих факторов в популяризации такого вида транспорта.

Кроме того, отметил Архиреев, электрокар — это не средство передвижения, а критерий оценки принадлежности к определённому классу.

«Я не думаю, что даже через несколько десятков лет у нас будет огромный парк электромобилей, поскольку наше будущее связано с природным газом. Развитие транспорта в части альтернативных источников энергии будет направлено именно в сторону метана», — прогнозирует эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылись три зарядные станции для электрокаров.

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