В Минпромторге сказали, когда начнётся серийное производство российского электрокара

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда должно начаться серийное производство первого российского электромобиля Zetta.
В Минпромторге сказали, когда начнётся серийное производство российского электрокара
  • © пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ

Как Мантуров отметил ТАСС, ему коллеги докладывали, что сертификация электромобиля Zetta находится на финальном этапе.

«Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — сказал министр.

Ранее гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь. Ожидается, что машина будет стоить от 450 тыс. рублей в базовой комплектации.

В октябре руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы перехода на электротранспорт в России.

По его мнению, замещение будет лишь частичным.

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