В Минпромторге сказали, когда начнётся серийное производство российского электрокара
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Как Мантуров отметил ТАСС, ему коллеги докладывали, что сертификация электромобиля Zetta находится на финальном этапе.
«Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — сказал министр.
Ранее гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь. Ожидается, что машина будет стоить от 450 тыс. рублей в базовой комплектации.
В октябре руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы перехода на электротранспорт в России.
По его мнению, замещение будет лишь частичным.