В Минпромторге сказали, когда начнётся серийное производство российского электрокара

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда должно начаться серийное производство первого российского электромобиля Zetta.

Как Мантуров отметил ТАСС, ему коллеги докладывали, что сертификация электромобиля Zetta находится на финальном этапе.

«Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — сказал министр.

Ранее гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь. Ожидается, что машина будет стоить от 450 тыс. рублей в базовой комплектации.

В октябре руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН оценил перспективы перехода на электротранспорт в России.

По его мнению, замещение будет лишь частичным.