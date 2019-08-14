Минтранс изучает предложение о запрете эксплуатировать старые машины

В Минтрансе подтвердили, что получили предложение Госдумы о запрете эксплуатации старых автомобилей в стране.

«Предложения получены, они прорабатываются», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

В Минпромторге также заявили, что получили данное предложение.

«Что касается ряда предложений ограничительного характера, то, по мнению Минпромторга, что подкрепляется международной практикой, вывод старой автомобильной техники из оборота должен осуществляется за счёт применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования владельцев транспортных средств, направленного на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — отметили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Как сообщал Newinform, объём российского рынка подержанных легковых автомобилей с дизельными двигателями составил почти 120 тыс. единиц за пять месяцев 2019 года. Это на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

В конце июня стало известно, что правительство России выделит 10 млрд рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга российских автомобилей.