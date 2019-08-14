Минтранс изучает предложение о запрете эксплуатировать старые машины

Короткая ссылка
В Минтрансе подтвердили, что получили предложение Госдумы о запрете эксплуатации старых автомобилей в стране.
Минтранс изучает предложение о запрете эксплуатировать старые машины
  • © РИА Новости

«Предложения получены, они прорабатываются», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

В Минпромторге также заявили, что получили данное предложение.

«Что касается ряда предложений ограничительного характера, то, по мнению Минпромторга, что подкрепляется международной практикой, вывод старой автомобильной техники из оборота должен осуществляется за счёт применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования владельцев транспортных средств, направленного на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — отметили в ведомстве.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Как сообщал Newinform, объём российского рынка подержанных легковых автомобилей с дизельными двигателями составил почти 120 тыс. единиц за пять месяцев 2019 года. Это на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

В конце июня стало известно, что правительство России выделит 10 млрд рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга российских автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить