В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующие рекомендации направлены в Министерство транспорта России и Минпромторг. О каких автомобилях идёт речь и какие санкции будут применяться, не уточняется.

«По данным ГИБДД, из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, ещё 10 млн старше десяти лет», — указывается в материале.

В пресс-службе Минтранса подтвердили, что предложения от комитета получены и прорабатываются.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева выступила депутат Госдумы Ольга Алимова.