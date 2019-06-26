Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

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Правительство России выделит 10 млрд рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга российских автомобилей, сообщает ТАСС.
Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей
  • РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Мантуров отметил, что речь идёт о выделении 6 млрд рублей на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 млрд — на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса.

В прошлом году правительство России продлило программу льготного автокредитования

Также сообщалось, что Минпромторг с 1 марта 2019 года возобновил действие программ поддержки спроса на автомобили, работающих через льготное автокредитование, — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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