Правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку льготных покупок автомобилей

Правительство России выделит 10 млрд рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга российских автомобилей, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Мантуров отметил, что речь идёт о выделении 6 млрд рублей на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 млрд — на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса.

В прошлом году правительство России продлило программу льготного автокредитования.



Также сообщалось, что Минпромторг с 1 марта 2019 года возобновил действие программ поддержки спроса на автомобили, работающих через льготное автокредитование, — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».