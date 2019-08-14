Автоэксперт оценил идею запретить эксплуатацию старых машин

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Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Автоэксперт оценил идею запретить эксплуатацию старых машин
  • © РИА Новости

«Понятно, для чего это делается. По многим причинам: старые автомобили неэкологичны, небезопасны. То есть формально все причины налицо», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в России средний возраст автомобиля составляет 12,5 года. Любой запрет эксплуатации старых автомобилей опасен, поскольку он бьёт по незащищённым слоям населения, отметил Моржаретто.

По словам эксперта, есть и другие, более мягкие меры, которые позволяют немного обновлять парк. 

«Они действовали и в нашей стране, когда работала программа утилизации, когда предлагалось сдать старый автомобиль и получить очень серьёзную скидку на покупку нового. Есть системы налогообложения в разных странах: допустим, чем старше автомобиль, тем больше платишь, но если ты всё-таки его меняешь, то получаешь льготный кредит», — заключил он.

Ранее в Госдуме выступили с предложением запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

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