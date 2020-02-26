«Новации повысят доступность меры»: Совет Федерации одобрил расширение программы маткапитала

Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала. Согласно документу, программа финансовой поддержки родителей продлевается до 31 декабря 2026 года. Семьи, в которых родился первый ребёнок, будут получать единовременную выплату в размере 466 тыс. рублей, при рождении второго сумма увеличится до 616 тыс. рублей. Кроме того, упрощается процесс оформления сертификата на получение маткапитала. Все необходимые данные будет собирать ПФР, используя государственные информационные системы. При этом сроки обработки заявок сократятся.

Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала». Таким образом, программа материнского капитала продлевается до 31 декабря 2026 года, изменяются размер и условия получения господдержки при рождении ребёнка.

Сумма выплаты на первого ребёнка составит 466 617 рублей. При этом закон будет иметь обратную силу и распространяться на детей, рождённых или усыновлённых с 1 января 2020 года.

«Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя изменения.

Материнский капитал на второго ребёнка и последующих детей увеличивается на 150 тыс. рублей, теперь он составляет 616 617 рублей.

Кроме того, изменения предусматривают, что сумма выплат будет ежегодно индексироваться.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT отметила, что инициатива уравнивает в правах всех детей, родившихся в семье.

«Конечно же, нужно поддерживать и при рождении первого ребёнка, и при рождении второго, и при рождении третьего, а также при рождении последующих детей. Потому что независимо от того, каким ребёнок рождается по счёту в семье, он нуждается в средствах. То есть мы уравняем в интересах всех последующих детей», — сказала Волынец.

Ожидается, что в этом году средства на первого и второго ребёнка получат более миллиона семей, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова. По её словам, «все новации позволят значительно повысить доступность этой меры социальной поддержки».

Процесс получения и сроки

В рамках расширения программы маткапитала внесены также изменения в порядок оформления выплат по рождению детей. Как пояснили ранее в Госдуме, семьям не нужно будет собирать пакет документов для получения госвыплаты, в том числе не нужно будет подтверждать место жительства. Всё это будут делать сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР). Необходимые данные будут извлекаться из государственных информационных систем, в том числе из Единого государственного реестра ЗАГС.

РИА Новости

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При этом ПФР должен будет оперативнее обрабатывать заявки на получение маткапитала. На принятие решения о выдаче сертификата отводится пять дней вместо прежних 15. Если же сотрудникам фонда нужно будет уточнить какие-то сведения, то на это у них будет 15 дней, а не месяц, как раньше.

«Мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», — отметил Володин.

Распоряжение маткапиталом

ПФР также ускорит обработку заявления о распоряжении маткапиталом. Если оно будет подано со всеми необходимыми документами, то его должны будут рассмотреть в течение десяти рабочих дней, а не 30, как раньше. Если же работникам ПФР нужно будет уточнить какую-либо информацию или запросить дополнительные документы, то срок может быть увеличен до 20 рабочих дней.

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Изменения предусматривают и новый способ распоряжения маткапиталом. Теперь выделенные средства можно будет также использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уверен, что принятые поправки в первую очередь поддержат молодые семьи.

«Безусловно, эти решения будут способствовать росту уверенности молодых семей в будущем. В целях начала их скорейшей реализации Минтруд России в кратчайшие сроки подготовит необходимые подзаконные акты», — заявил Котяков.

Кроме того, улучшится в целом демографическая ситуация в стране, считает председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

«Если родители уверены в завтрашнем дне, если есть закон, который будет индексировать сумму маткапитала, увеличивать постепенно эту сумму, то людям легче принимать решение о рождении ребёнка. Безусловно, для родителей это знак стабильности нашей экономики, стабильности социальных выплат», — рассказала Леткова RT.

Напомним, что предложение о расширении и продлении программы маткапитала озвучил президент РФ Владимир Путин 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию. Позже этот пункт вошёл в список распоряжений президента. Он также поручил назначить ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума. Размер пособия должен составить половину величины прожиточного минимума на ребёнка, установленной в регионе.