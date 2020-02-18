Общественники поддержали упрощение получения сертификата на маткапитал

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в беседе с RT намерение правительства России упростить получение сертификата на материнский капитал.

«Заявление правительства об упрощении порядка оформления материнского капитала — хороший знак и движение вперёд. Когда рождается ребёнок, родителям очень сложно собирать множество документов. Если можно будет просто принести справку о рождении ребёнка, а сотрудники сами поднимут оставшиеся необходимые документы, это сильно упростит возможность оформления. При таком нововведении всё можно будет сделать оперативно и практически в автоматическом порядке», — сказала она.

По словам Летковой, документа о рождении ребёнка «должно быть достаточно для получения сертификата на маткапитал, а остальные документы государственные органы могут проверить сами».

«Это совершенно правильная и конструктивная инициатива, которая существенно облегчит жизнь гражданам», — заключила она.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России намерено упростить получение сертификата на материнский капитал, это можно будет сделать после выписки из роддома на основании полученных при поступлении данных.