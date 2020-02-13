После 20 лет во главе региона: Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Временно исполняющим обязанности назначен Владислав Шапша, занимавший пост мэра Обнинска. В разговоре с RT Артамонов отметил, что в руководство региона должны прийти более молодые кадры. Он возглавлял администрацию почти 20 лет, и за этот срок регион достиг высоких показателей социально-экономического развития.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушёл в отставку. Временно исполняющим его обязанности назначен Владислав Шапша, возглавлявший администрацию расположенного в регионе Обнинска. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Принять отставку губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию. Назначить Шапшу Владислава Валерьевича временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Калужской области», — говорится в тексте указа.

Артамонов покинул пост по собственному желанию. Также глава государства провёл встречу с Шапшой, сообщается на сайте Кремля. Как отметил в разговоре с RT ушедший в отставку губернатор, Шапша показал себя с лучшей стороны на посту мэра.

«Хороший парень, очень способный, показал себя хорошим мэром сложного города, наукограда. Уверен, что у него всё получится на этом новом посту», — сказал Артамонов.

Шапша возглавлял Обнинск с 2015 года. Это первый в России наукоград, именно в нём была построена первая в мире АЭС, которая сейчас служит в качестве экспериментально-исследовательской базы и экскурсионной достопримечательности.

Владислав Шапша будет выполнять обязанности губернатора до выборов. Как сообщил председатель избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов, голосование состоится 13 сентября этого года.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Владиславом Шапшой

kremlin.ru

«Я уже давно работаю губернатором»

Анатолий Артамонов — один из губернаторов-долгожителей. Главой Калужской области он стал в ноябре 2000 года и с тех пор неоднократно переизбирался. По этому показателю его опережает лишь Евгений Савченко, возглавляющий Белгородскую область с 1993 года. На данный момент Артамонову 67 лет.

Говоря о причинах своего ухода, он подчеркнул, что в руководство должны прийти более молодые люди.

«Причина ухода понятна. Я уже давно работаю губернатором, возраст приличный. Надо не пропустить тот момент, когда лучше передать бразды правления более молодым людям», — отметил Артамонов.

Помимо работы на государственном посте, он также является членом высшего совета правящей политической партии «Единая Россия». В органах муниципальной власти он начал работать ещё в середине 1980-х, а в 1996 году стал вице-губернатором. В 2000 году выиграл выборы и стал главой региона.

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По оценке Министерства экономического развития, Калужская область — несырьевой регион. Однако субъект удалось вывести в лидеры по экономическому развитию.

«Новая экономическая политика позволила выйти на уровень финансовой самодостаточности, создать условия для развития высокотехнологичных производств, сформировать качественно иную инфраструктурную и социальную среду», — говорится на сайте инвестиционного портала Калужской области.

Так, в 2018 году регион занимал первое место в Центральном федеральном округе (ЦФО) и восьмое в России в целом по объёму производства промышленной продукции на душу населения. Также Калужская область заняла первое место в стране по объёму продукции обрабатывабющих производств на душу населения. У региона третье место в ЦФО по величине среднемесячной заработной платы. По итогам 2017 года область заняла шестое место в рейтинге инновационных регионов России.

Выступая 8 февраля в заксобрании области, Артамонов рассказал о результатах работы в 2019 году, а также о прогрессе за всё время нахождения в кресле губернатора. Так, с 2000 года объём промышленного производства вырос в 6,3 раза, а ежегодный объём инвестиций в основной капитал — в 2,8 раза.

Это позволило увеличить сумму взимаемых налогов за этот же период в 18 раз, а доходы бюджета — в 16 раз. Доходы населения с 2000 года выросли в 2,9 раза, а уровень бедности сократился с 45,5 до 10,4% от общей численности населения.

Фонд развития гражданского общества неоднократно составлял рейтинг эффективности губернаторов. Артамонов в нём занимал первые места.

Ушедший с поста губернатора Артамонов доволен тем, чего ему и его команде удалось достичь за почти два десятилетия.