Губернатор Калужской области положительно оценил кандидатуру Акимова на пост вице-премьера
- РИА Новости
«Максим Алексеевич — один из самых способных моих воспитанников, и я считаю, что он показал за предыдущие годы работы все те реальные возможности, которые у него есть для решения самых сложных задач. Я абсолютно положительно оцениваю это решение», — заявил Артамонов.
Ранее Медведев на встрече с депутатами от партии «Единая Россия» предложил назначить Акимова вице-премьером.
С 2007 года по май 2012-го Акимов занимал пост заместителя губернатора Калужской области.
22 мая 2012 года он был назначен заместителем руководителя аппарата правительства России.