Губернатор Калужской области положительно оценил кандидатуру Акимова на пост вице-премьера

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в разговоре с RT прокомментировал решение исполняющего обязанности председателя правительства России Дмитрия Медведева предложить кандидатуру Максима Акимова на пост вице-премьера.

«Максим Алексеевич — один из самых способных моих воспитанников, и я считаю, что он показал за предыдущие годы работы все те реальные возможности, которые у него есть для решения самых сложных задач. Я абсолютно положительно оцениваю это решение», — заявил Артамонов.

Ранее Медведев на встрече с депутатами от партии «Единая Россия» предложил назначить Акимова вице-премьером.

С 2007 года по май 2012-го Акимов занимал пост заместителя губернатора Калужской области.

22 мая 2012 года он был назначен заместителем руководителя аппарата правительства России.