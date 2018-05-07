Эксперт оценил кандидатуру на пост вице-премьера по ОПК

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко прокомментировал в разговоре с RT предложение исполняющего обязанности председателя российского кабмина Дмитрия Медведева назначить зампредом правительства по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.

«Юрий Борисов — человек, который имеет очень серьёзный профессиональный опыт. Он работал в промышленности, очень хорошо разбирается в электронных технологиях. Долгое время был на посту заместителя министра обороны по вооружению, курировал разработку новых систем оружия», — отметил Коротченко.

По его словам, это опытный профессионал, досконально разбирающийся во всех нюансах. 

«Исключительно удачное кадровое решение, которое не вызывает никаких вопросов у экспертов и директоров корпусов ОПК. Помимо всего прочего, ему предстоит выполнять одну из сложнейших стратегических задач, поставленных президентом России — это диверсификация оборонного производства, чтобы в каждом крупном оборонном холдинге не менее 50% выпускаемой продукции была военная продукция, и 50% — высокотехнологичная гражданская продукция. Создание технологичного задела на будущее, чтобы Россия по-прежнему удерживала лидирующие позиции по разработке перспективных систем оружия— эту задачу будет решать Юрий Борисов на своей новой должности», — сказал Коротченко.

Ранее исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев предложил назначить зампредом правительства по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.

В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных