Медведев предложил кандидатуру Голодец на пост вице-премьера по культуре и спорту

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Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.
Медведев предложил кандидатуру Голодец на пост вице-премьера по культуре и спорту
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что нынешний вице-премьер по культуре и спорту Виталий Мутко может быть назначен на должность вице-премьера по строительству.

Об этом Медведев заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил кандидатуру Константина Чуйченко на пост вице-премьера.

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