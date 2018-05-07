Медведев предложил кандидатуру Голодец на пост вице-премьера по культуре и спорту

Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера по вопросам культуры и спорта.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что нынешний вице-премьер по культуре и спорту Виталий Мутко может быть назначен на должность вице-премьера по строительству.

Об этом Медведев заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил кандидатуру Константина Чуйченко на пост вице-премьера.