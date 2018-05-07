Медведев назвал кандидатуру нового вице-премьера по ОПК
«Есть ещё одна сфера — это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию (вице-премьера) нынешнего заместителя министра обороны Борисова», — приводит РИА Новости слова Медведева.
В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.
Ранее Медведев предложил кандидатуру министра финансов Антона Силуанова на пост первого вице-премьера.