Медведев назвал кандидатуру нового вице-премьера по ОПК

Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев предложил назначить зампредом правительства по оборонно-промышленному комплексу (ОПК) нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.

«Есть ещё одна сфера — это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию (вице-премьера) нынешнего заместителя министра обороны Борисова», — приводит РИА Новости слова Медведева.

В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

Ранее Медведев предложил кандидатуру министра финансов Антона Силуанова на пост первого вице-премьера.