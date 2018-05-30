Власти Калужской области подвели итоги своего участия в ПМЭФ

Власти Калужской области подвели итоги своего участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По результатам ПМЭФ область намерена подписать соглашений более чем на $1 млрд.

Калужские представители работали на тематических сессиях, международных встречах, принимали участие в презентациях, проводили переговоры с иностранными и отечественными инвесторами.

Делегацию возглавлял губернатор Анатолий Артамонов. Он считает итоги работы продуктивными.

«Калужская область должна участвовать не только в ПМЭФ, но и во всех мероприятиях такого масштаба. Будем готовиться к форуму в Екатеринбурге и, конечно же, продолжать работу в Сочи. Эти три основные площадки мы должны иметь в виду и везде представлять хороший стенд», — отметил Артамонов.

Регион участвует в ПМЭФ с 2007 года.

Ранее НСН сообщала, что в рамках форума губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в презентации мобильного приложения и интернет-портала «Светлая страна».