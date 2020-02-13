Экс-глава Калужской области прокомментировал свой уход в отставку

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Анна Лушникова
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в беседе с RT прокомментировал своё решение уйти в отставку.
Экс-глава Калужской области прокомментировал свой уход в отставку
  • РИА Новости

«Причина ухода понятна. Я уже давно работаю губернатором, возраст приличный. Надо не пропустить тот момент, когда лучше передать бразды правления более молодым людям. Оценку моей работе будут давать граждане. Я доволен тем, что нам удалось сделать. Владислав Шапша очень способный, показал себя хорошим мэром сложного города, наукограда Обнинска. Уверен, что у него всё получится и на этом новом посту», — сказал Артамонов.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владислава Шапшу.

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