Экс-глава Калужской области прокомментировал свой уход в отставку

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в беседе с RT прокомментировал своё решение уйти в отставку.

«Причина ухода понятна. Я уже давно работаю губернатором, возраст приличный. Надо не пропустить тот момент, когда лучше передать бразды правления более молодым людям. Оценку моей работе будут давать граждане. Я доволен тем, что нам удалось сделать. Владислав Шапша очень способный, показал себя хорошим мэром сложного города, наукограда Обнинска. Уверен, что у него всё получится и на этом новом посту», — сказал Артамонов.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владислава Шапшу.