Ввоз лекарств, льготы для самозанятых и «Доступный интернет»: как изменится жизнь россиян в марте

С началом нового месяца в России традиционно вступают в силу изменения в законодательстве. Так, с 1 марта провайдеры должны обеспечивать доступ к некоторым сайтам, в том числе к порталу госуслуг, даже если клиент не оплатил интернет. Также вступили в силу поправки, касающиеся ввоза незарегистрированных лекарств, признанных необходимыми пациенту по решению врачебной комиссии. Об этих и других изменениях — в материале RT.

«Доступный интернет»

В рамках реализации проекта «Доступный интернет» с 1 марта 2020 года отменяется плата за трафик при переходе на сайты федеральных и региональных органов власти, а также на портал госуслуг. Эти страницы будут открываться, даже если на вашем счету нулевой баланс.

В перечень таких ресурсов включат сайты администрации президента, Госдумы и Совета Федерации. При этом в него войдут не только государственные сайты. Как пояснил новый глава Минкомсвязи Максим Шадаев, полный список будет составлен в течение месяца.

Напомним, подготовить и реализовать проект «Доступный интернет» предложил глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов. И конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны», — сказал он.

Поправки о лекарствах

1 марта вступят в силу изменения в федеральный закон об обращении лекарственных средств. Они разрешают ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, которые необходимы пациенту по решению врачебной комиссии. В первую очередь речь идёт о препаратах, содержащих наркотические и психотропные вещества.

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На закупку соответствующих лекарств правительство выделит 22 млн рублей. Средства пойдут на приобретение, ввоз, доставку и распределение таких препаратов, как лекарственные формы диазепама, мидазолама, фенобарбитала и клобазама. Они используются для лечения детей, страдающих заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, в частности эпилепсией.

Порядок ввоза установлен в соответствии с постановлением правительства, которое подготовил Минздрав РФ.

«Гонорар успеха»

В марте изменения затронут и некоторые аспекты адвокатской деятельности. Согласно Федеральному закону от 02.12.2019 № 400-ФЗ в договор об оказании юридической помощи можно будет включить пункт, согласно которому размер гонорара будет зависеть от результата юридической помощи. Такой вид вознаграждения получил название «гонорар успеха». При этом отмечается, что изменения не затронут услуги юристов по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях.

Кроме того, изменения затронут деятельность адвокатов, которые хотят открыть собственный кабинет, коллегию адвокатов или адвокатское бюро. Теперь вместо пяти лет обязательного стажа для этого достаточно трёх.

Все адвокатские палаты обязаны будут вести сайт, на котором будут публиковаться данные годовой финансовой отчётности, а также решения о сделках адвокатской палаты, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета адвокатской палаты.

Юристы наделяются правом приостановить статус своего адвокатства по личным обстоятельствам. Если же решение о прекращении статуса адвоката принял совет адвокатской палаты, то его можно обжаловать в Федеральной палате адвокатов РФ.

Техосмотр старых автомобилей

В начале марта вступает в силу новый ГОСТ, утверждённый Росстандартом в отношении старинных автомобилей. Транспортные средства старше 30 лет должны будут проходить специальную проверку по безопасности использования, которая, по сути, является техосмотром. Специалисты проверят состояние деталей автомобиля, двигателя, тормозов, колёс, шин и фар. После прохождения этой процедуры авто получает допуск к эксплуатации.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как отмечается, новый государственный стандарт регламентирует также требования, без соответствия которым раритетные машины не получат статус «классического автомобиля». Для этого владельцу нужно будет провести специальную историко-техническую экспертизу.

Электрошокеры у транспортной полиции

Транспортная полиция с 2 марта получает право на применение электрошокеров. Как пояснили в Госдуме, речь идёт, например, о работниках служб безопасности вокзалов, аэропортов и метро.

Сотрудники правоохранительных органов смогут использовать «электрошоковые устройства и искровые разрядники» для защиты объектов транспортной инфраструктуры, отражения нападения на работников транспортных органов, а также при задержании злоумышленников во время совершения преступления на транспортных объектах. При этом сотрудник транспортной полиции должен предупредить о том, что будет использовать электрошокер.

Запрещено применение подобных средств в отношении детей, беременных женщин и инвалидов. Исключение составляют лишь те случаи, когда сотрудникам транспортной полиции оказывают вооружённое сопротивление или нападают, угрожая жизни и здоровью. В любом случае, обезвредив злоумышленников, правоохранители должны оказать им первую помощь.

Система быстрых платежей и Сбербанк

В марте Сбербанк должен начать подключение к системе быстрых платежей Центробанка. Как отмечал глава финансовой организации Герман Греф, это будет происходить постепенно.

«Будем запускать каждую неделю, может быть, «ступеньку» запустим, отработаем, если всё нормально — то следующую», — говорил он.

В рамках этой системы у клиентов разных банков появляется возможность без комиссии переводить средства по номеру телефона клиентам других банков. К ней обязаны подключиться все системные банки. Большинство из них это сделали, однако Сбербанк до сих пор не подключился, за что Центробанк назначил ему штраф.

Премии в области культуры

С 1 марта 2020 года вступает в силу постановление правительства, которое учреждает шесть ежегодных премий за значительный вклад в развитие российской культуры. Сумма вознаграждения составит 3 млн рублей.

Кроме того, созданы премия имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ в размере 3 млн рублей, пять ежегодных премий «Душа России» по 500 тыс. рублей каждая за вклад в развитие народного творчества и семь премий имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры по 300 тыс. рублей каждая.

Самозанятые и госзакупки

Коснутся мартовские изменения и самозанятых. В конце месяца, 28 числа, граждане, оформленные как самозанятые, получат льготный доступ к госзакупкам — их условия будут такими же, как у малого или среднего бизнеса.

В частности, речь идёт о сокращённом сроке оплаты товаров и услуг, участии в программах партнёрства и обязательных квотах на закупки.

На данный момент в качестве самозанятых можно оформиться в 23 регионах. Среди них, в частности, Москва, Московская и Калужская области, Татарстан (в этих субъектах это право было введено в первую очередь), а также Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская области и другие регионы.