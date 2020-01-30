С 1 февраля: правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о ежегодном перерасчёте социальных пособий и выплат. Документ под названием «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» размещён на сайте кабинета министров.
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В частности, речь идёт о Героях СССР и России, ветеранах боевых действий, лицах, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
В 2019 году коэффициент индексации был установлен на уровне 1,043.
Добавим, что 28 января Мишустин подписал распоряжении об индексации единовременных выплат в случае гибели военнослужащего (полицейского) или получения им тяжелой травмы, а также ежемесячных пособий по инвалидности, полученной во время службы. Также возросли выплаты членам семьи сотрудников противопожарной службы и ряда иных ведомств. Их индексация также составила 3%.
Социальные преобразования в Конституции
Напомним, что 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, обратив особое внимание на вопросы социального характера и необходимость обеспечения высоких стандартов жизни. Он отмечал, что «при любой ситуации и на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства».
«Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, у нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции, а также закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», — говорил Путин.
После выступления главой государства была сформирована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В неё вошли 75 политиков, учёных, законодателей и общественных деятелей. Как сообщал сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, уже поступило уже поступило более 100 предложений о поправках и 17 предложений, уже оформленных как поправки. В них, в том числе идёт речь о социальных гарантиях.
При этом 23 января депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который был внесён Владимиром Путиным. В этом документе закреплены те социальные меры, о которых говорил президент в ходе послания Федеральному собранию — индексация пенсий, пособий и других соцвыплат, установление минимального размера оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Наряду с этим глава государства во время встречи с представителями общественности Липецкой области пояснил свои предложения по преобразованиям в социальной сфере, которые должны будут закреплены в Конституции.
«Если мы это сделаем, если вот в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом, и ссылаясь на то, что у нас есть какие-то другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму. Вот тогда это будет очень жёстко», — отмечал Путин.
Он подчеркнул, что аналогичная мера касается индексации пенсий.
«Если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому никуда нельзя будет деться. Это вторая норма, которую я предлагаю перенести в основной закон страны. Индексация должна быть произведена в соответствии с Конституцией, на регулярной основе ежегодно», — говорил президент.
Напомним, с 1 января 2020 года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,6%. Эта мера затронула 32 млн россиян.
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