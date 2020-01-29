«Всё это идёт в режиме дискуссии»: в Кремле прокомментировали идею введения термина «верховный правитель»

В рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России поступает множество предложений. Одной из таких инициатив является вопрос замены в основном законе термина «президент» на «верховный правитель». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин «ничего не думает по этому поводу». Ранее о поступлении такой инициативы сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Идея о замене в Конституции Российской Федерации термина «президент» на «верховный правитель» появилась совсем недавно, и у главы государства Владимира Путина пока нет мнения на этот счёт, как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока это всё идёт в режиме дискуссии, это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу», — заявил Песков.

По его словам, в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступает очень много предложений. Он подчеркнул, что в этом и заключается суть комиссии — сбор мнений.

«Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии», — сказал Песков.

25 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью изданию «Российская газета» сообщил, что в комиссию поступило несколько любопытных предложений. Среди них, в частности, инициатива о замене названия должности главы государства на «верховный правитель». Автора этой идеи он не назвал.

Наряду с этим парламентарий рассказал, что в рабочую группу уже поступило более 100 предложений о поправках и 17 предложений, уже оформленных как поправки. В них речь идёт о социальных гарантиях, первой и второй главе основного закона, статусе Госсовета, изменении порядка избрания нижней палаты парламента, а также преамбулы к Конституции.

Как заметила сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева, ограничений для внесения предложений по изменениям нет. Сейчас «очень важно, какой ценностный каталог мы представим и себе, и миру», подчеркнула она.

«С 1993 года многое поменялось: никто не думал, что вдруг появятся такие вызовы, как фальсификация истории, и даже подвергли сомнению победу российского народа и нашу главную роль в итогах Второй мировой войны», — объяснила Хабриева.

Напомним, что состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации был утверждён Владимиром Путиным 16 января. Первое совещание группы, в которую вошли 75 политиков, учёных, законодателей и общественных деятелей, состоялось 17 января.

При этом ещё в 2014 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи Владимира Путина с представителями фракций Госдумы сделал ряд предложений, одно из которых как раз заключалось в переименовании должности президента в «верховного правителя».

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что Жириновский «зажигает красиво», но его высказывания передают собственное мнение политика, которое не всегда совпадает с официальной позицией РФ.

Стоит добавить, что в отечественной истории встречается упоминание термина «верховный правитель». Эту должность с ноября 1918 года по апрель 1920-го занимал адмирал Александр Колчак как глава Государства Российского.

Послание Федеральному собранию

Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Так, президент России внёс на обсуждение ряд конституционных поправок, которые, в частности, будут нацелены на «более эффективное взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти».

Так, Путин предложил включить в Конституцию требование к лицам, претендующим на пост президента: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. Кроме того, Госдуме предложено отдать права не только на согласование, но и утверждение премьер-министра. Президент при этом будет не вправе отклонить утверждённую кандидатуру, а назначения руководителей силовых ведомств глава государства должен проводить после консультаций с Советом Федерации.

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В тот же день бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьёй 117 Конституции. Новым главой правительства стал Михаил Мишустин.

23 января депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

По словам Крашенинникова, проект состоит из двух блоков: в одном из них содержатся сами предложения об изменениях в Конституции. А во втором определяются технические моменты — например, процедура голосования и порядок подведения итогов.

В интервью «Российской газете» депутат пояснил, что вопрос введения поправок будет определён по итогам всероссийского голосования, а вот второй блок вступит в силу после подписания президентом.