«Нелегальная вечеринка»: что известно об обрушении крыши кафе в Новосибирске

Минувшей ночью в Новосибирске во время нелегальной вечеринки разрушилась пристройка, которая использовалась как раздевалка на входе в кафе. В результате ЧП погибла девушка, ещё четыре человека пострадали. По предварительной версии, кровля сделанного из сэндвич-панелей строения не выдержала веса снега. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор вечеринки задержан. Прокуратура проверяет законность проведения в этом здании развлекательных мероприятий.

В ночь с 1 на 2 февраля в Советском районе Новосибирска обрушилась крыша пристройки кафе. В результате происшествия погибла девушка, несколько человек пострадали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.

«Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также рассказали, что до прибытия отрядов МЧС из здания самостоятельно эвакуировались порядка 190 человек. Общая площадь обрушения составила около 240 кв. м.

По предварительной версии, кровля пристройки обрушилась из-за слишком большого количества снега, который на ней скопился.

«Накануне Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли», — подчеркнули в ведомстве.

Там также сообщили, что пристройка использовалась в качестве раздевалки ночного клуба. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 160 человек. Аварийно-спасательные работы уже закончены.

В региональном Минздраве рассказали о состоянии четырёх пострадавших, которых доставили в Центральную клиническую больницу. По словам медиков, двоих из них отпустили домой — у них не было травм, только переохлаждение.

«Двоих пациентов госпитализировали и прооперировали. У мужчины — перелом костей таза, у девушки — перелом костей голени», — говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«На место происшествия незамедлительно выехал руководитель СУ СК России по Новосибирской области, чтобы лично скоординировать работу следователей... проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели», — сообщили в ведомстве.

Позднее председатель СКР Александр Бастрыкин направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства. Они окажут помощь в расследовании обстоятельств произошедшего. Также центральный аппарат СК взял дело под свой контроль.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, в рамках расследования был задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.

О начале проверки сообщила также прокуратура региона. В ведомстве заявили, что здание принадлежит государственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» (ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН). Оно ранее использовалось в качестве хозяйственной пристройки.

«Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нём посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка», — подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что взяли на особый контроль ход расследования в рамках уголовного дела. Власти города намерены провести дополнительную проверку качества уборки снега с крыш. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря мэра Новосибирска Глеба Черепанова.

РИА Новости

© пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

«Никаких гарантий»

Стоит отметить, что в Новосибирске уже неделю действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильных снегопадов. Как отметили в пресс-службе новосибирской мэрии, режим ЧС подразумевает, что с крыш всех задний должен убираться снег.

Как говорят сами посетители вечеринки, она была организована неофициально. Местный портал НГС приводит слова девушки, которая отметила, что всё строилось «на доверии».

«В каком-то плане это жутковатая тусовка — никаких гарантий. Это ведь не ночной клуб с администрацией, фейсконтролем и прочим зарегистрированным уполномоченным персоналом. Есть просто группа лиц, которые организуют всё. И вот им-то и доверяешь. Только на доверии всё строится», — сказала она.

В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что вечеринка была незаконной, и призвал принять все необходимые меры для того, чтобы избежать повторения ЧП.

«Трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки. Необходимо принять все меры, чтобы избежать повторения таких случаев», — написал он в Facebook.