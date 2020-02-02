В Новосибирске проверят качество уборки снега с крыш после ЧП в кафе
- РИА Новости
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Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря мэра города Глеба Черепанова.
«Готовится соответствующий документ», — сказал он.
По его словам, 24 января в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов, согласно которому на всех зданиях должна быть проведена уборка крыш от снега.
В мэрии уточнили, что эта информация была доведена и до управляющих компаний в Советском районе.
Ранее СК возбудил дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске, при котором погиб один человек, ещё четверо пострадали.
По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление снега на крыше.