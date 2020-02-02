В Новосибирске проверят качество уборки снега с крыш после ЧП в кафе

Власти Новосибирска проведут дополнительную проверку качества уборки снега с крыш после обрушения в раздевалке кафе в новосибирском Академгородке.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря мэра города Глеба Черепанова.

«Готовится соответствующий документ», — сказал он.

По его словам, 24 января в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов, согласно которому на всех зданиях должна быть проведена уборка крыш от снега.

В мэрии уточнили, что эта информация была доведена и до управляющих компаний в Советском районе.

Ранее СК возбудил дело по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске, при котором погиб один человек, ещё четверо пострадали.

По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление снега на крыше.