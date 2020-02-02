Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании ЧП в местном кафе.

По данным местных властей, причиной обрушения стало скопление снега на крыше.