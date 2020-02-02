Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Короткая ссылка
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
  • © ГУ МЧС по Новосибирской области

«По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании ЧП в местном кафе.

По данным местных властей, причиной обрушения стало скопление снега на крыше. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить