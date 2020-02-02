Глава СК направил криминалистов в Новосибирск после ЧП в кафе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании обрушения крыши в раздевалке-пристройке местного кафе.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в одном из кафе и тщательной фиксации всех следов на месте происшествия криминалистов центрального аппарата СК России», — приводится заявление Петренко на сайте СК.

Ранее в Новосибирске Следственный комитет возбудил дело по факту обрушения кровли в пристройке к кафе, использовавшейся в качестве раздевалки. В результате происшествия погиб один человек, ещё четверо пострадали.

По данным местных властей, причиной обрушения стало скопление снега на крыше. Мэрия Новосибирска сообщила о планах проведения дополнительной проверки качества уборки снега с крыш после обрушения.