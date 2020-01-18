С заботой о здоровье: в России готовятся к крещенским купаниям

Перед купанием на Крещение стоит отказаться от алкоголя и сигарет, а также плотного приёма пищи, предупредили в Минздраве. При этом в ведомстве призвали россиян воспользоваться специально подготовленными для этого местами — так, в Москве власти обустроили 46 таких площадок. Они оборудованы безопасными спусками к воде и пунктами обогрева, а рядом с ними будут дежурить врачи и спасатели. Купели откроются в 18:00 18 января и будут принимать желающих в течение суток. В то же время в Роспотребнадзоре и МЧС призвали россиян подойти к крещенским купаниям с осторожностью и убедиться, что здоровью не будет нанесён вред от погружения в ледяную воду.

В преддверии крещенских купаний, которые традиционно пройдут по всей России в ночь с 18 на 19 января, свои рекомендации дали специалисты ряда профильных министерств и ведомств. Так, в Минздраве предупредили, что перед погружением в купель следует избегать употребления алкоголя и курения, а также плотного приёма пищи. По словам замглавы ведомства Олега Салагая, это может навредить здоровью.

«Категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием. Это связано далеко не только с общими вопросами культуры и отношения к самому купанию, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья. Ни до, ни после купания не следует курить. Желательно, чтобы приём пищи был примерно за два часа до купания. Прямо перед купанием лучше от серьёзного приема пищи отказаться», — написал замглавы Минздрава в своём Telegram-канале.

Тем, у кого есть хронические заболевания, Салагай советует проконсультироваться с врачом перед купанием. Вовсе воздержаться от следования этой традиции стоит тем, кто простудился или чувствует недомогание, предупредил замминистра.

Также Салагай советует купаться в тех местах, которые были для этого специально подготовлены. Так, в Москве власти утвердили 46 площадок для крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы. Они безопасны, оборудованы пунктами обогрева, и рядом с ними будут дежурить сотрудники экстренных служб.

«Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания с горячим чаем. Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители станут патрулировать водоёмы, чтобы не допустить купаний в необорудованных местах», — отмечается в сообщении.

В перечень оборудованных площадок для купания вошли как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), которые разместили у храмов, часовен и в парках, так и отдельные места на водоёмах. Эти места оборудованы безопасными спусками к воде, дорожками с противоскользящим покрытием, раздевалками, передвижными туалетами и информационными стендами. Для автомобилистов будут оборудованы временные стоянки.

Крещенские купания в этих точках начнутся 18 января в 18:00 и закончатся через сутки. Больше всего оборудованных точек для купания среди столичных округов будет в Новой Москве — 16. Власти столицы ожидают, что в купаниях примут участие свыше 200 тыс. человек. В прошлом году эта цифра достигла показателя в 190 тыс.

В пресс-службе столичного мэра также сообщили, что в парке «Сокольники» будет организована специальная программа: «Здесь можно будет не только окунуться в иордань на Нижнем Майском пруду, но и послушать выступление монастырского хора, а также принять участие в традиционных русских народных зимних играх. Праздник в «Сокольниках» начнётся в 21:00 18 декабря и завершится в 02:00 19 января».

В связи с предстоящими купаниями Роспотребнадзор сообщил, что провёл отбор проб и лабораторные исследования воды. Более 80% из них соответствуют нормативам. При этом в ведомстве предупредили об опасности купаний в проруби для ряда категорий граждан, в особенности для детей, беременных женщин и пожилых людей.

«По многолетней статистике, в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенёсших инфаркт и инсульт», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что категорически противопоказано купание в ледяной воде людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, болезнями дыхательных путей, воспалительными болезнями носоглотки и эндокринными заболеваниями.

В Роспотребнадзоре, так же как и в Минздраве, предупредили, что перед купанием противопоказано распивать алкогольные напитки.

При этом контрольное ведомство опубликовало список рекомендаций для тех, кто намерен окунуться. Во-первых, перед погружением следует убедиться, что уровень артериального давления в норме. Во-вторых, специалисты советуют растереть кожу, размяться и побыть на воздухе. В-третьих, в воду надо заходить, а не нырять вперёд головой — иначе можно получить резкий спазм сосудов головного мозга и потерять сознание.

В самой купели Роспотребнадзор советует находиться не больше одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения. Выходить стоит держась за поручни или при помощи окружающих. Сразу после купания надо насухо вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду.

«Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в тёплое помещение и выпить согревающий напиток», — обратились к россиянам в Роспотребнадзоре.

«Системное моржевание способствует оздоровлению»

В свою очередь, специалисты МЧС также дали рекомендации о том, как безопасно организовать крещенские купания. Рекомендации министерства во многом схожи с теми, что дал Роспотребнадзор. Ведомство предостерегает от ныряния в воду со льда, а также призывает не приводить с собой животных и не скапливаться у мест купания.

«Системное моржевание способствует оздоровлению организма, а вот погружение в прорубь один раз в году — сильнейший стресс для организма», — подчеркнули в МЧС.

Напоминают спасатели и о том, что при выныривании из воды есть риск удариться головой об лёд.

«При опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит ещё и в следующем: не все умеют опускаться вертикально. Многие опускаются под углом, смещаясь в сторону кромки льда. При глубине 4 м смещение от начальной точки может достигнуть 1—1,5 м. При всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лёд», — предупредили в ведомстве.

Стоит добавить, что глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» напомнил, что погружение в прорубь не является необходимым атрибутом празднования Крещения Господня: «Это не требование Церкви и не церковное таинство или обряд».