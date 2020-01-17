Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение

Роспотребнадзор дал рекомендации, согласно которым детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям, имеющим ряд заболеваний, следует воздержаться от купания в проруби на Крещение.

«Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также купание в проруби противопоказано тем, кто страдает болезнями дыхательных путей.

Надзорное ведомство предупреждает, что купание в ледяной воде может стать причиной судорог и даже остановки сердца.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, опустится до -2 °С.