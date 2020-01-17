Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
- РИА Новости
«Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также купание в проруби противопоказано тем, кто страдает болезнями дыхательных путей.
Надзорное ведомство предупреждает, что купание в ледяной воде может стать причиной судорог и даже остановки сердца.
Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, опустится до -2 °С.