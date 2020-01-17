Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение

Короткая ссылка
Роспотребнадзор дал рекомендации, согласно которым детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям, имеющим ряд заболеваний, следует воздержаться от купания в проруби на Крещение.
Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение
  • РИА Новости

«Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также купание в проруби противопоказано тем, кто страдает болезнями дыхательных путей.

Надзорное ведомство предупреждает, что купание в ледяной воде может стать причиной судорог и даже остановки сердца.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, опустится до -2 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить