Синоптики рассказали о погоде в Москве в крещенскую ночь

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Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, опустится до -2 °С. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в крещенскую ночь
  • РИА Новости

«Крещенская ночь будет со слабым морозцем, в Москве температура будет от -2 до 0 °С, по области до -5 °С», — сказала она РИА Новости.

По её словам, днём в воскресенье воздух прогреется до 0 °С.

Синоптик отметила, что рекорд для этих чисел был зафиксирован в 2007 году, когда температура в столице составила + 6,3 °С.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном тепле в России. Так, в ближайшие пять дней отклонение от климатической нормы составит 12 °C.

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