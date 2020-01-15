Синоптики рассказали о погоде в Москве в крещенскую ночь

Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь, с 18 на 19 января, опустится до -2 °С. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Крещенская ночь будет со слабым морозцем, в Москве температура будет от -2 до 0 °С, по области до -5 °С», — сказала она РИА Новости.

По её словам, днём в воскресенье воздух прогреется до 0 °С.

Синоптик отметила, что рекорд для этих чисел был зафиксирован в 2007 году, когда температура в столице составила + 6,3 °С.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном тепле в России. Так, в ближайшие пять дней отклонение от климатической нормы составит 12 °C.