В Ленобласти оборудуют 40 купелей на Крещение
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- РИА Новости
Поскольку водоёмы свободны от льда, площадки разместят не только в прорубях, но и на открытых участках береговых полос.
«Обеспечивать безопасность верующих в официальные часы проведения праздничных мероприятий на водоёмах будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция», — отметили областные власти.
Как ожидается, в купаниях примут участие 16,5 тыс. человек.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные купели проверят перед Крещением.