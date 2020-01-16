В Ленобласти оборудуют 40 купелей на Крещение

В Ленинградской области оборудуют 40 купелей на Крещение. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

Поскольку водоёмы свободны от льда, площадки разместят не только в прорубях, но и на открытых участках береговых полос.

«Обеспечивать безопасность верующих в официальные часы проведения праздничных мероприятий на водоёмах будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция», — отметили областные власти.

Как ожидается, в купаниях примут участие 16,5 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные купели проверят перед Крещением.