В Ленобласти оборудуют 40 купелей на Крещение

Короткая ссылка
В Ленинградской области оборудуют 40 купелей на Крещение. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Ленобласти оборудуют 40 купелей на Крещение
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Поскольку водоёмы свободны от льда, площадки разместят не только в прорубях, но и на открытых участках береговых полос.

«Обеспечивать безопасность верующих в официальные часы проведения праздничных мероприятий на водоёмах будут спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция», — отметили областные власти.

Как ожидается, в купаниях примут участие 16,5 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковные купели проверят перед Крещением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить