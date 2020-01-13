Подмосковные купели проверят перед Крещением
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- РИА Новости
«В течение недели сотрудники ведомства проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания. Кроме того, инспекторы проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений», — заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
В этом году в Подмосковье готовят около 200 мест для купаний на Крещение. За безопасностью граждан будут следить порядка 2 тыс. человек.
Ранее Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в Москве на Крещение ожидается похолодание до -10...-15 ˚С.