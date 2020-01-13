Подмосковные купели проверят перед Крещением

Инспекторы Госадмтехнадзора проверят безопасность купелей Московской области перед праздником Крещения, сообщает телеканал «360».

«В течение недели сотрудники ведомства проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания. Кроме того, инспекторы проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений», — заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В этом году в Подмосковье готовят около 200 мест для купаний на Крещение. За безопасностью граждан будут следить порядка 2 тыс. человек.

Ранее Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в Москве на Крещение ожидается похолодание до -10...-15 ˚С.