В Москве утвердили 46 мест для крещенских купаний

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Московские власти оборудовали и подготовили 46 мест для крещенских купаний 18—19 января, соответствующая информация опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.
В Москве утвердили 46 мест для крещенских купаний
  • © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоёмах», — сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Отмечается, что площадки будут оснащены безопасными спусками к воде, также оборудуют подходы к купелям с противоскользящим покрытием.

Возле мест купаний будут расположены тёплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Также рядом создадут временные стоянки для автомобилей.

На месте будут дежурить спасатели, полицейские и медицинские специалисты.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение.

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