В Москве утвердили 46 мест для крещенских купаний
- © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
«На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоёмах», — сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Отмечается, что площадки будут оснащены безопасными спусками к воде, также оборудуют подходы к купелям с противоскользящим покрытием.
Возле мест купаний будут расположены тёплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Также рядом создадут временные стоянки для автомобилей.
На месте будут дежурить спасатели, полицейские и медицинские специалисты.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию на Крещение.