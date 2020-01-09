Аэропорты, заводы, НИИ: что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

Правительство утвердило план приватизации до 2022 года включительно. Предполагается, что государство продаст 86 унитарных предприятий, 199 долей в различных акционерных обществах и свыше 1,1 тыс. других объектов имущества — земельных участков, зданий и прочего. Так, сократится участие государства в ВТБ, компаниях «Совкомфлот» и «Росспиртпром», будут приватизированы некоторые судостроительные предприятия, аэропорты Элисты, Грозного и Магнитогорска, а также порты Астрахани, Новороссийска и Махачкалы.

Правительство утвердило план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы. Она затронет 186 акционерных обществ, в которых есть доля государства, 86 предприятий, принадлежащих РФ, а также доли в 13 открытых акционерных обществах (ООО) и 1 тыс. других объектов имущества.

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Продажа этого имущества частным лицам позволит в течение трёх лет пополнять бюджет на 3,6 млрд рублей ежегодно, подчеркнули в кабмине.

«Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020–2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно», — говорится на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Обеспечивать процесс приватизации будет Минэкономразвития.

Приватизация не коснётся субъектов естественных монополий, к числу которых относятся, например, предприятия ЖКХ. Также не коснётся это военно-промышленного комплекса и некоторых других организаций.

Продажа государственного имущества преследует несколько целей — создание условий для эффективного управления, оптимизация структуры госимущества и повышения эффективности продажи акций госкомпаний.

Всего Россия на 1 января 2019 года владела 700 унитарными предприятиями и была акционером или участником 1130 обществ, из которых около трети (368) принадлежали государству полностью.

Приватизированы будут 86 унитарных предприятий, 186 акционерных обществ, 13 долей в ООО, а также 1168 объектов имущества, принадлежащих государству. В число последних входят земельные участки, здания, недостроенные объекты.

ВТБ, «Совкомфлот» и судостроительные заводы

Среди наиболее значимых предприятий, в которых государство сократит свою долю — банк ВТБ (до 50% + одна акция), «Современный коммерческий флот» (до 75% + одна акция) и «Росспиртпром» (до 75% + одна акция). Касательно их решения будут приниматься в соответствии с конъюнктуры рынка и рекомендаций инвестиционных консультантов.

Отметим, что «Совкомфлот» — это крупнейшая российская судоходная компания. В декабре 2019 года британское отраслевое издание Lloyd’s List назвало это предприятие компанией 2019 года «за лидерство в различных направлениях деятельности, включая успешное внедрение технологии использования экологически более чистого газомоторного топлива».

Будут приватизированы некоторые порты и судостроительные заводы, среди которых предприятие «Море», расположенное в Феодосии. Коснётся этот процесс и другого крымского предприятия — «13 судоремонтный завод Черноморского флота», расположенного в Севастополе.

Запланирована продажа всех акций федерального правительства в петербургских «Адмиралтейских верфях» — государство владеет 0,31% предприятия. То же самое касается петербургского Средне-Невского судостроительного завода (23,5% акций), северодвинских «Северного машиностроительного предприятия» (2,16% акций) и центра судоремонта «Звёздочка» (9,6% акций). При этом предприятия останутся в структуре Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Приватизированы будут аэропорты Элисты, Магнитогорска и Грозного (АО «Вайнахавива»), порт Астрахани, а также «Новороссийский морской торговый порт» и «Махачкалинский морской торговый порт».

Процесс приватизации также коснётся издательства «Высшая школа», которое печатает около трети издаваемых в России книг. Государство перестанет владеть и старейшей в РФ фирмой в звуковой индустрии — АО «Мелодия».

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Научные исследования, здравоохранение и сельское хозяйство

Значительная часть приватизируемых предприятий относится к сфере научных исследований и разработок. Так, из 86 унитарных предприятий таких 16, а из 199 долей государства — 23.

Государство продаст принадлежащие ему доли в московском НИИ вычислительных комплексов имени М.А. Карцева, петербургском научном конструкторско-технологическом бюро «Кристалл», научно-техническом центре радиоэлектронной борьбы.

Другую значительную часть приватизируемых предприятий составляют организации, занятые в сфере здравоохранения. Среди них два санатория, нескольких центров дезинфекции и организаций, связанных с профилактикой.

Ряд предприятий, которыми государство перестанет владеть, заняты в сфере сельского хозяйства. Речь идёт о племенных конных заводах «Лавинский» в Ульяновской области и «Куединский» в Пермском крае, конюшне «Вологодская» в Вологодской области, рыбоводном хозяйстве в Ростовской области и других.

«Следует более активно проводить приватизацию»

В России неоднократно призывали проводить приватизацию государственного имущества. Так, в августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что именно избыточное участие государства в экономике препятствует развитию конкуренции.

«Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях», — отмечал глава кабмина.

Он также сообщил, что в некоторых сегментах экономики госучастие только возрастает.