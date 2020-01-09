Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что за указанный период планируется осуществить приватизацию 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, более тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Также сообщается, что за 2020—2022 годы ожидается ежегодное поступление в федеральный бюджет 3,6 млрд рублей дохода от приватизации крупнейших компаний.

25 декабря правительство в ходе заседания одобрило план приватизации на 2020—2022 годы.