В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

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Профильные министерства в ходе совещания приняли решение, что в прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020—2022 годы могут быть включены дополнительные активы.
В план приватизации в России могут включить дополнительные активы
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Наталию Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера России — министра финансов Антона Силуанова.

По её словам, на текущей неделе Силуанов провёл совещание по прогнозному плану приватизации, в котором приняли участие представители профильных министерств. 

«В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний», — сообщила она, добавив, что по итогам совещания в проект плана внесли корректировки.

Также она заявила, что по некоторым предприятиям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития, а также расширение инвестиционных программ этих компаний. Фоменко уточнила, что это позволит стимулировать инвестиционную активность предприятий. 

Пресс-секретарь Силуанова добавила, что итоговое решение по плану приватизации будет принято в ходе заседания правительства.

В ноябре сообщалось, что Минэкономразвития внесёт в кабмин план приватизации на 2020–2022 годы.

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