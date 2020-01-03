Более 150 заправок: Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список, включающий 157 АЗС, на которых обнаружено некачественное топливо. Среди самых распространённых нарушений — превышение допустимой доли серы и несоответствие заявленному октановому числу. Использование такого топлива может привести к возгоранию или поломке машины. Ведомство посоветовало автомобилистам ознакомиться с перечнем и не заправляться некачественными бензином и дизелем.

Росстандарт опубликовал список автомобильных заправочных станций, при проверке которых ведомство обнаружило нарушения в области качества топлива. В список вошли 157 АЗС, расположенных в разных регионах России.

В ведомстве отметили, что в 2019 году проводился ряд мероприятий по надзору и контролю за объектами, реализующими нефтепродукты.

Проверка затронула преимущественно топливо категорий АИ-92 и АИ-95, а также дизельное горючее разных конфигураций. Самыми распространёнными нарушениями оказались превышение допустимой доли серы в бензине и дизельном топливе, несоответствие заявленному октановому числу и допустимой температуре вспышки в закрытом тигле. Речь идёт о наименьшей температуре, при которой пары над поверхностью вещества способны ненадолго воспламеняться под воздействием источника зажигания, но устойчивое горение не возникает, если этот источник убрать. Этот показатель влияет на пожарную безопасность.

Росстандарт порекомендовал автомобилистам ознакомиться с перечнем нарушений на АЗС и впредь учитывать эту информацию при планировании поездок.

«Избегая заправок с некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники», — указали в ведомстве.

Комментируя ситуацию на розничном рынке топлива, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв отметил положительную динамику в области качества горючего.

«За последнее время мы видим, как кардинально улучшилось качество топлива, и это в первую очередь вызвано тем, что надзорные и правоохранительные органы заняли более активную и более принципиальную позицию», — сказал парламентарий в беседе с RT.

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По его словам, катализатором этих процессов стали Генпрокуратура и ФСБ, которые пристально следят за недопущением коррупционных связей между надзорными органами и нечестным бизнесом.

Согласился с положительной оценкой динамики качества топлива и эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев. По его словам, выявление случаев продажи некачественного топлива за последние несколько лет сокращается, в том числе из-за политики штрафов.

«Дело в том, что ужесточается законодательство и вводятся оборотные штрафы. Это способствует появлению на рынке более качественного топлива. В условиях того, что была низкая маржинальность в 2018 году, когда был резкий скачок цен, заправки старались удержаться на плаву, они прибегали к такому способу, как продажа некачественного топлива», — рассказал RT эксперт.

По его словам, к вертикально интегрированным нефтяным компаниям претензий у надзорных органов обычно мало, поскольку они дорожат своей репутацией и чётко соблюдают логистику от завода до заправки.

«Вот независимая розница покупает с нефтебаз, именно там происходит вот это смешивание и изготовление некачественного топлива, вот это вот слабое звено в этой цепочке», — считает эксперт.

Как отметил Гутенёв, в отдельных регионах, таких как юг России и Дальний Восток, ситуация с качеством топлива остаётся сложной, но это утверждение относится преимущественно к небольшим АЗС.

«Несмотря на положительную динамику, тем не менее, на мой взгляд, остаётся много проблем, которые прежде всего касаются не больших сетей, где достаточно эффективно работает внутренний контроль, а небольших заправочных станций, которые вынуждены, выживая в сложной конкурентной ситуации, идти на всякие ухищрения», — сказал депутат.

Отметим, что в ноябре 2019 года Росстандарт опубликовал карту качества топлива на российских АЗС по итогам проведённых проверок. Более 20% нарушений были выявлены в 18 российских регионах, среди которых оказались Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, Хабаровский край, Сахалин, Владимирская, Костромская и Рязанская области.

В большинстве регионов доля нарушений была ниже 5%. Регионы с таким показателем — Красноярский край, Нижегородская, Омская и Ростовская области, Карачаево-Черкесия, Пермский край, Ингушетия, Камчатский край.

Как указали в ведомстве, позднее в январе 2020 года карту обновят. В будущем публикация уточнённой карты станет проводиться дважды в год.