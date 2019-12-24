В Росстате оценили динамику цен на бензин в 2019 году

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Цены на бензин в этом году показали самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние десять, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
В Росстате оценили динамику цен на бензин в 2019 году
  • РИА Новости

По статистике, с 1 января 2019 года бензин подорожал всего на 1,9%, впервые с 2016 года уступив общему уровню инфляции.

В Минэнерго и ФАС главными факторами такой динамики называют меры правительства, в том числе компенсацию производителям части упущенной выгоды при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта.

По словам главы департамента Минфина Алексея Сазанова, демпфер позволил сдержать подорожание топлива на 15%.

Ещё одним фактором сдерживания цен на АЗС в Минэнерго называют рост производства моторного топлива.

Кроме того, эксперты заявили о снижении спроса на бензин и стабилизации мировых котировок нефти.

По прогнозам аналитиков, в следующем году повышения топливных цен выше инфляции также не прогнозируется.

Ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал об ожиданиях ведомства по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.

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