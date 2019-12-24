В Росстате оценили динамику цен на бензин в 2019 году
- РИА Новости
По статистике, с 1 января 2019 года бензин подорожал всего на 1,9%, впервые с 2016 года уступив общему уровню инфляции.
В Минэнерго и ФАС главными факторами такой динамики называют меры правительства, в том числе компенсацию производителям части упущенной выгоды при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта.
По словам главы департамента Минфина Алексея Сазанова, демпфер позволил сдержать подорожание топлива на 15%.
Ещё одним фактором сдерживания цен на АЗС в Минэнерго называют рост производства моторного топлива.
Кроме того, эксперты заявили о снижении спроса на бензин и стабилизации мировых котировок нефти.
По прогнозам аналитиков, в следующем году повышения топливных цен выше инфляции также не прогнозируется.
Ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал об ожиданиях ведомства по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.