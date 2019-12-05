В ФАС рассказали о росте цен на дизельное топливо в 2019—2020 годах

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Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал об ожиданиях ведомства по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.
В ФАС рассказали о росте цен на дизельное топливо в 2019—2020 годах
  • РИА Новости

«Сейчас происходит возвращение к тому уровню, который ранее существовал по зимнему дизелю. Там также возможны изменения, которые в итоге, скорее всего, приведут к динамике, близкой к темпам инфляции. В следующем году ситуация будет абсолютно аналогичной», — цитирует его ТАСС.

Голомолзин пояснил, что в следующем году в зимний период цены будут расти темпами, близкими к инфляции, а летом они будут снижаться. 

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

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