В ФАС рассказали о росте цен на дизельное топливо в 2019—2020 годах

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал об ожиданиях ведомства по поводу роста цен на дизельное топливо в России в 2019—2020 годах.

«Сейчас происходит возвращение к тому уровню, который ранее существовал по зимнему дизелю. Там также возможны изменения, которые в итоге, скорее всего, приведут к динамике, близкой к темпам инфляции. В следующем году ситуация будет абсолютно аналогичной», — цитирует его ТАСС.

Голомолзин пояснил, что в следующем году в зимний период цены будут расти темпами, близкими к инфляции, а летом они будут снижаться.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.