В ФАР прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

По мнению Канаева, одной из причин этого стал переход на другие виды автомобильного топлива.

«Причём не только газ сыграл свою роль, но и дизель. Очень много людей стали переходить на дизельное топливо», — пояснил он.

Кроме того, отметил Канаев, важную роль сыграло и то, что люди меньше ездят на машинах и более экономно расходуют топливо.

Ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.