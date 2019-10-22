В ФАР прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин

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Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.
В ФАР прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин
  • РИА Новости

По мнению Канаева, одной из причин этого стал переход на другие виды автомобильного топлива.

«Причём не только газ сыграл свою роль, но и дизель. Очень много людей стали переходить на дизельное топливо», — пояснил он.

Кроме того, отметил Канаев, важную роль сыграло и то, что люди меньше ездят на машинах и более экономно расходуют топливо.

Ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.

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